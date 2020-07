Patriot League names 203 Black Knights to Academic Honor Roll

By Army Athletic Communications

Despite an ever changing educational and athletic climate, Army West Point continued to prove their unwavering ability to succeed on the field and in the classroom. The Patriot League recently released the list of 2019-20 Winter/Spring Academic Honor Roll recipients and the Black Knights had 203 cadet-athletes receive recognition for their outstanding dedication to academic excellence.

The women’s track and field team topped the list of honorees with 39 cadet-athletes named followed closely by their male counterpart who had a total of 30 listed. The Black Knights had 8 of 13 teams post double digit numbers, including a combined 47 honorees from men’s and women’s lacrosse alone.

Due to the unforeseen circumstances of the 2020 spring season, to be eligible for the academic honor roll a student-athlete must have a 3.2 GPA or higher during the academic semester which coincides with his/her sport’s championship season.

Army West Point 2019-20 Patriot League Winter/Spring Academic Honor Roll:

Baseball (11)

1. Jeremiah Adams So. Psychology 3.334

2. Anfernee Crompton Sr. Engineering Management 3.471

3. Anthony Giachin Jr. Mechanical Engineering 3.955

4. Jacob Hurtubise Sr. Operations Research 4.000

5. Teddy Lepcio So. Political Science 3.589

6. Anthony LoRicco So. Law and Legal Studies 3.451

7. Carter Macias So. Engineering Management 3.885

8. Rob Regine Jr. Management 3.241

9. Tim Simoes Jr. Geography 3.547

10. Bennett Smith Fr. Economics 3.989

11. Drake Titus Sr. Engineering Management 3.647

Men’s Basketball (4)

1. Will Culliton Sr. Psychology 3.270

2. Aaron Duhart So. Engineering Management 3.811

3. Lonnie Grayson Jr. Law & Legal Studies 3.418

4. Chris Mann Fr. Engineering Management 3.272

Women’s Basketball (9)

1. Sarah Bohn So. Psychology 3.979

2. Alisa Fallon So. Management 3.549

3. Kamryn Hall Fr. Chemical Engineering 3.326

4. Sabria Hunter Fr. Environmental Engineering 3.642

5. Liz Layne Jr. Psychology 3.583

6. Natalie Stralkus So. Law & Legal Studies 3.491

7. Taylor Sullivan So. Environmental Engineering 3.281

8. Cori Schnell Sr. History 4.03

9. Libby Tacka Sr. Civil Engineering 3.677

Men’s Golf (2)

1. Gunnar Doyle Sr. Business Management 3.78

2. Sam McGee So. Law & Legal Studies 3.27

Men’s Lacrosse (25)

1. Ethan Barangan So. Systems Engineering 3.760

2. Kyle Beyer Jr. Civil Engineering 3.410

3. Jake Bieler So. Mechanical Engineering 3.689

4. Quinn Binney Fr. Nuclear Engineering 3.587

5. Aidan Byrnes So. Sociology 3.449

6. Ethan Carr Sr. Physical Geography 3.334

7. Greg Coleman Jr. International Affairs 4.150

8. Liam Davenport So. Engineering Management 3.511

9. Jack Davies Jr. Systems & Decision Sciences 3.392

10. Knox Dent Fr. Systems & Decision Sciences 3.263

11. Connor DeWitt Sr. Law & Legal Studies 3.334

12. Deacon Donaldson Fr. Operations Research 3.638

13. Alex Evangelista So. Mechanical Engineering 3.990

14. Stevie Grabher Fr. Engineering Management 3.632

15. Andrew Kelly Fr. Operations Research 3.712

16. Matt Manown Sr. Business Management 3.266

17. Zane Mazur Fr. Life Science 3.736

18. Sean O’Brien Sr. Systems & Decision Sciences 3.282

19. Ryan Pedrani Fr. Engineering Management 3.567

20. Matthew Russell Jr. Defense and Strategic Studies 3.272

21. Wyatt Schupler So. Economics 3.256

22. Bennett Taylor Sr. Engineering Psychology 3.598

23. Jackson Tyler Fr. Economics 3.526

24. Jack Weigand So. Operations Research 3.567

25. Jack Whalen Jr. Mechanical Engineering 3.447

Women’s Lacrosse (22)

1. Brooke Allen So. Operations Research 3.284

2. Taylor Andrews Sr. Systems Engineering 3.289

3. Maddie Burns Sr. Psychology 3.334

4. Moira Callahan So. Civil Engineering 3.207

5. Olivia Carter So. Psychology 3.470

6. Julia Franzoni Fr. Management 3.464

7. Emma Hampel So. Management 3.294

8. Malina Hatton Fr. Life Science 4.206

9. Taylor Korpela Sr. Psychology 3.400

10. Madeline Leahy Sr. Physics 3.800

11. Maddie Miller Sr. Physics 3.388

12. Taylor Miller Fr. Life Science 3.791

13. Ryan Murphy Sr. Civil Engineering 3.460

14. Cathleen Parker Fr. Law & Legal Studies 3.842

15. Evelyn Pickett Fr. International Affairs 3.522

16. Megan Raftery Jr. Mathematical Sciences 3.938

17. Emma Roerty Sr. Computer Science 3.925

18. Lindsay Schuster Fr. Political Science 3.927

19. Rilee Scott Sr. Law & Legal Studies 3.736

20. Ceara Sweeney So. Psychology 3.635

21. Lexi West Jr. Engineering Management 3.376

22. Margaret Williams Fr. Economics 4.000

Softball (8)

1. Jolie Duong So. Systems Engineering 3.325

2. Alicyn Grete Fr. Life Science 4.052

3. Taylor Livingston Jr. Environmental Science 3.449

4. Megan Muffett Jr. Nuclear Engineering 3.424

5. Blake Ronning Fr. Mechanical Engineering 3.658

6. Ally Snelling Jr. International Affairs 3.365

7. Grace Snyder Fr. Management 3.536

8. Emily Ballesteros Sr. Business Management 3.268

Men’s Swimming and Diving (18)

1. Brady Almand Sr. Human Geography 3.734

2. Andrew Blomquist Sr. Economics 3.425

3. Johnny Ellery Sr. Information Technology 3.242

4. Tanner Falls Fr. Management 3.350

5. Arthur Fan Sr. Space Science 3.363

6. Hogan Harper Sr. Management 3.274

7. Nathan Hein Sr. Civil Engineering 3.226

8. Nick Isenhower So. Economics 4.017

9. Sean Keenan Fr. Management 3.317

10. Tyler Kim Jr. Civil Engineering 3.438

11. Kevin Lin So. Electrical Engineering 3.945

12. William Rankin Fr. Life Science 4.113

13. Robert Rizzo Fr. Life Science 3.816

14. Thomas Shaffer Sr. Civil Engineering 3.266

15. Graham Ungrady Jr. Systems Engineering 3.669

16. Jack Venker So. Mechanical Engineering 3.472

17. Billy Webber Jr. Engineering Management 3.554

18. Josh Zock Jr. Management 3.215

Women’s Swimming and Diving (14)

1. Madison Berg Jr. Nuclear Engineering 3.425

2. Gillian Burch Fr. History 3.358

3. Kim Caccamo Jr. Philosophy 4.127

4. Lauren Carag So. Environmental Engineering 3.433

5. Acacia Chai So. Psychology 3.601

6. Megan Colpo So. Mechanical Engineering 3.623

7. Marie Docken Jr. Operations Research 4.270

8. Sammie Edwards So. Geospatial Information 3.436

9. Serica Hallstead Sr. Life Science 4.206

10. Angela Huang Fr. Chinese 3.556

11. Josephine Marsh Sr. Physics 3.734

12. Rebecca Morel Jr. Systems Engineering 4.039

13. Kathryn Seyer Sr. Systems Engineering 4.017

14. Lexus VanHoven Jr. Sociology 3.365

Men’s Track and Field (30)

1. Graham Aldredge Fr. Management 3.863

2. Michael Altenburg So. Physics 3.827

3. Chris Barrett Fr. Mechanical Engineering 3.543

4. Marshall Beatty So. Philosophy 3.915

5. Tyrese Bender Jr. Engineering Management 4.199

6. Drew Bullen Jr. Environmental Science 3.474

7. David Counts Fr. Space Science 3.486

8. Caden Foster So. Engineering Psychologist 3.288

9. Garrett Gough Fr. History 3.285

10. Josh Heiman Jr. Systems Engineering 3.273

11. Ryan Hogan So. Computer Science 4.018

12. Daniel Horoho Jr. Geospatial Information 3.636

13. Geoff Kirk Jr. Civil Engineering 3.396

14. Gregory Langone Fr. Civil Engineering 4.183

15. Evan Manley Fr. Physics 3.514

16. Luca Mazzanti Jr. Civil Engineering 3.401

17. Roman Ollar Sr. History 3.515

18. Kyle Patel Fr. Geospatial Information Science 3.220

19. Bradley Pease So. Management 3.289

20. Jack Perreault Fr. Applied Statistics/Data Science 3.493

21. Ben Petrella Sr. Physics 3.908

22. Matthew Porter Fr. International Affairs 3.543

23. Jeffrey Price Jr. Nuclear Engineering 3.678

24. Jon Redmond So. Management 3.294

25. Michael Renard Sr. Electrical Engineering 3.881

26. Marco Risi So. Mathematical Science 3.355

27. Noah Shute Fr. Systems Engineering 3.226

28. Zachary Simon Fr. Mechanical Engineering 3.517

29. Keagan Smith Sr. Computer Science 3.462

30. Calvin Wetzel Fr. Mechanical Engineering 3.891

Women’s Track and Field (39)

1. Mika Andrews Jr. History 3.825

2. Hannah Blakey So. Foreign Language 4.061

3. Kamryn Brinson Sr. Nuclear Engineering 3.218

4. Alexandra Bullen Jr. Environmental Science 3.583

5. Morgan Chewning-Kulick Jr. Engineering Psychology 3.257

6. Samantha Coletti Sr. Sociology 3.457

7. Mackenzie Crandall So. Kinesiology 3.826

8. Hannah Deines Sr. Kinesiology 3.515

9. Sarah Donaldson Jr. Psychology 3.485

10. Bonvie Fosam Jr. Engineering Management 3.806

11. Chloe Foster So. Environmental Engineering 3.288

12. Sarah Guzzo So. Engineering Management 4.000

13. Kelsey Healy Jr. Chemistry 3.711

14. Thorin Jean So. Civil Engineering 3.475

15. Jordan Jones So. Psychology 3.438

16. Andrea Karlen Sr. Sociology 3.723

17. Kajol Maheshwari Sr. Life Science 4.047

18. Alexis Martin Fr. Kinesiology 3.945

19. Madison McGovern Fr. Applied Statistics/Data Science 3.639

20. Katherine McGrath Fr. Management 3.490

21. Calli McMullen Sr. Environmental Science 3.866

22. Lynne Mooradian Sr. Mechanical Engineering 4.220

23. Bethany Nunnery Sr. Kinesiology 3.575

24. Lily Nunnery Fr. Kinesiology 3.214

25. Adaugo Oguejiofor Jr. Environmental Science 3.479

26. Megan Potter Fr. Management Major 3.711

27. Erika Rapp Fr. Life Science 3.736

28. Grace Reinhardt So. Law and Legal Studies 3.351

29. Jennifer Reis Jr. Sociology 3.303

30. Lauren Schultz Sr. Psychology 3.888

31. Monika Shimko Jr. Nuclear Engineering 3.314

32. Monica Smith Fr. Management 3.205

33. Anna Spear Fr. Political Science 3.687

34. Caroline Todd Fr. Psychology 3.369

35. Anna Tovkach So. Environmental Engineering 4.060

36. Katherine Verrill Fr. Chemistry 3.307

37. Ramsey Wagner Sr. Chemical Engineering 3.623

38. Haley Watson Sr. Political Science 4.025

39. Arielle Zlotnick Fr. Life Science 3.334

Men’s Tennis (12)

1. David Gorshein So. International Affairs 3.745

2. Diego Huttepain So. Economics 3.465

3. Nathan Jose Fr. Economics 3.246

4. Sam Kesti So. Sociology 3.476

5. Thomas Lake Fr. International Affairs 3.344

6. Nikita Larichev So. Engineering Management 3.580

7. Stanley Liu Fr. Applied Stats/Data Science 3.922

8. Anant Mundra Sr. Economics 3.608

9. Will Ockerman Sr. English 3.261

10. Alejandro Quiros So. Management 3.390

11. Andrew Vroman So. Mechanical Engineering 3.800

12. A.J. Woodman Fr. Systems Engineering 3.552

Women’s Tennis (9)

1. Sam DiMaio So. History 3.469

2. Stephanie Dolehide So. Law & Legal Studies 3.456

3. Danna Funaro Sr. International Relations 3.261

4. Ana Joyner Jr. Systems Engineering 3.758

5. Sophie McKenzie Fr. Life Science 3.909

6. MaryJo Pidgeon So. International Affairs 3.784

7. Sophia Suri Jr. Economics 3.334

8. Caroline Vincent So. Engineering Management 4.281

9. Abi Waldman Jr. Chemistry 3.755